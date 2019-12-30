Turhal’da ilk kitap fuarı açıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde ilk defa düzenlenen kitap fuarında 200 bin kitap okuyucu ile buluşturuldu.

Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yapılan '1'nci Turhal Kitap Günleri’ 200 bin kitap 20 yayın evi ve 12 yazarın katılımı ile başladı. Turhal Şeker Fabrikası sinema salonunda açılan kitap fuarında vatandaşlar ilgi gösterdi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, belediye olarak kitap fuarının düzenlenmesinde maddi ve manevi olarak katkı sağladıklarını ifade ederek, "Gençlerimizle bu güzel kitapları ve bu eserlerin yazarlarıyla buluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca açık olacak olan fuarı inşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük alanlarda, daha geniş kapsamlı olarak yapacağız” dedi.

TOKAT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.