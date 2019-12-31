Fidan almak için birbirleriyle yarıştılar

TOKAT'ta, "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı. "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 200 akdut, 500 badem, 750 sedir, 600 ceviz, 150 karaçam olmak üzere toplam 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve kurum amirleri katıldı.

Ağacı, fidanı sevmenin memleketi sevmek olduğunu ifade eden Vali Ozan Balcı, ''Fidan demek, meyve demek, ağaç demek, memleket demektir. Memleketin geleceğine inanmak demektir. Büyük Türkiye'ye inanmak demektir. Hayvanların yarısı mesela ağaçta yaşıyormuş. Biz sadece suyu, toprağı, havayı korumuyoruz. Hayvanlara da barınak sağlamış oluşuyoruz. Peygamber efendimiz ne diyor; 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile bir ağaç dikin'. Fidan dikmek çok hayırlı ve güzel bir iştir. Bu memlekete, bu millete olan sevginin en güzel nişanesidir. Ağacı seviyoruz, fidanı seviyoruz. Ağacı, fidanı seveni de daha çok seviyoruz'' dedi.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı. Dağıtım görevlileri oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.





TOKAT 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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