Vatandaşlar ücretsiz fidan alabilmek için birbiriyle yarıştı

Tokat’ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve ve çam fidanı alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Tokat'ta Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü tarafından, “Ağaç kesme fidan dik” kampanyası kapsamında 200 adet akdut, 500 adet tatlı badem, 750 adet toros sediri, 600 adet yerli ceviz ve 150 adet karaçam olmak üzere 2 bin 200 adet fidan dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanında yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın konuşmasının ardından vatandaşlar fidan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir kamyon ile bir traktör dolusu fidan kısa sürede vatandaşlar tarafından adeta kapışıldı. Bir vatandaş aldığı fidanları daha rahat götürebilmek toprağından sökerek çıkardı. Kış mevsimi olduğu için fidanın topraksız da dikildiğinde tutabileceğini ifade eden vatandaşın o anları kameralara yansıdı. Fidan alan vatandaşlarla görevliler arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, vatandaşlar arasında da fidan kapma yarışı oldu.

Vali Ozan Balcı, Tokat’ta yeni yılda 20 milyon fidanı da dikmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Bu Tokat’ımızın en büyük projelerinden biri. Dolayısıyla fidanları, ağaçları, doğayı seviyoruz. Aslında ağacı sevmek memleketi ve milleti sevmek demek. Ağacı seviyoruz, fidanları seviyoruz. Doğayı seveni de daha çok seviyoruz. Bu konuda daha çok çalışacağız. Ağaç kesmek yok, fidan dikmeye devam, ağaçları korumaya devam” diye konuştu.

TOKAT 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.