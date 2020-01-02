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Çamlıbel Geçidi'nde sis

İHA

TokatSivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışının ardından sis etkili oldu.

Çamlıbel Geçidi'nde sis

TokatSivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışının ardından sis etkili oldu.
TokatSivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisli yolda sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alan doğa harikası manzaralara sahne oldu. Nakliyecilik yapan Bilal Adıyamannlı, Çamlıbel Geçidi dışında yolların temiz olduğunu, sisin görüş mesafesini düşürdüğünü ifade ederek, "Kar durumuna göre yola çıkıyoruz. Şirket yetkilileri kar buz olduğu zaman yola çıkmamamızı, mola vermemizi istiyor. O yönden rahatız” diye konuştu.
Yozgat’tan Amasya’ya yolculuk yapan Seyhan Doğan ise mola vermek için durdukları yolda doğa harikası bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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