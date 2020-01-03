Niksar'da ekmekte yüzde 40'lık indirim

Tokat’ın Niksar ilçesinde 6 fırında 1,25 lira olan ekmek 75 kuruş, 5 liradan satılan köy ekmeği ise 3 liradan satılmaya başlandı.

Niksar ilçesinde faaliyet gösteren 32 ekmek fırınından 6'sı ekmek fiyatlarında indirime gitti. 2,5 liradan satışa sunulan 420 gram ekmek 1,5 liradan, 1.25 liradan satılan 210 gramlık ekmek 75 kuruş, 5 liradan satılan 1 kilo 200 gram köy ekmeği ise 3 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Ekmek fırını işletmecisi Hakan Şeker, kış günü vatandaşların zor durumda olduğunu, bu sebeple ucuz ekmek yemelerini istediklerini kaydetti. Birkaç işletme ile görüştüklerini ve onlarla birlikte fiyat indirimine gittiklerini belirten Şeker, “1 kilo 200 gram civarında ürettiğimiz köy ekmeği 5 liradan 3 liraya düştü. 1 lira 25 kuruş olan 210 gramlık ekmeğin fiyatı da bugün itibarıyla 75 kuruş olarak satışa sunuldu. 420 gram çiftli ekmek 1 lira 50 kuruş oldu. Yani yüzde 40 gibi bir fiyat indirimine gittik. Vatandaşımız zor durumda, malum kış şartları ağır. İnşallah insanlarımıza bir nebze de olsa faydamız dokunur ve rahat bir nefes alırlar” dedi.

Şeker, ekmekçiler olarak yaşadıkları endişeyi dile getirerek, “Türkiye’de buğday olmadığından fiyatların çok hızlı yükseleceğini söylüyorlar, bu konuda endişeliyiz. Yarının ne getireceği belli değil. 2019 yılında ülke genelinde buğday üretimi çok düşüktü. Un fiyatları doların fiyatıyla birebir bağlantılı, dolar arttıkça fiyat artıyor. Hayırlı olsun diyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar ise ekmek fiyatlarının düşmesinin halk açısından iyi olduğunu, kış günü insanların ekmeği ucuz yiyecek olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

TOKAT 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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