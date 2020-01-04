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Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi

İHA

Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi

Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) cenazesi akşam saatlerinde memleketi Tokat’a getirilerek Almus Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sabah saatlerinde şehidin cenazesi hastane morgundan alınarak Cihet Köyü Cemevine getirildi. Şehidin babası Ali Işık ile ağabeyi Tolga cenaze töreninde metanetini korumaya çalışırken, annesi Hayriye Işık ağıtları yaktı.
Şehit daha önce de yaralanmış
Şehidin amcası Rafet Işık törende yaptığı konuşmada, şehidin ağabeyinin düğüne 15 gün önce geldiğinde annesinin vücudunda ufuk tefek yaraları olduğunu fark etmiş olduğunu ifade ederek, “Annesi ‘gitme’ diye özellikle rica etti. ‘Ben askerim gideceğim’ demiş. Rabbim rahmet eylesin acımız büyük” diye konuştu.
İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

TOKAT

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:19
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  • İKİNDİ 15:06
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