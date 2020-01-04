Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama

- TOKAT´ın Zile ilçesinde, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri son günlerde ilçe merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin G.Ş., M.A. ve A.K. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin en son Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri saptandı. Yapılan çalışmayla 3 şüpheli, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi'nde hırsızlık olaylarında kullandıkları ileri sürülen park halindeki otomobilde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 8 ayrı evden çalındığı tespit edilen 2 altın yüzük, 2 kol saati, 9 paket çay, 3 kutu şeker, bakır kazanlar, 1 elektrikli yuvarlak testere, 1 elektrikli süpürge, 1 spiral makinesi, 1 elektrikli düz testere, 1 makaralı elektrik kablosu ve 1 anahtar takımı ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida ve eldiven bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



TOKAT 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

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