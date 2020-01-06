TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri, Tokat'ta dağıtıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızı TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Bundan heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için ilk" dedi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Kitap Tokat Projesi' kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından hazırlanan 245 farklı kitabın bulunduğu kitap setlerinin dağıtım töreni yapıldı. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl genelindeki 873 okula kitapların verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda öğrencileri TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için ilk. İnşallah bunun devamı diğer illerimizden de gelecek. Geleceğimiz; gençlerimiz, öğrencilerimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ancak bilgi ile olacak teknoloji ile olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Şu an 245 farklı kitap, 871 okulumuzda, toplam 60 bin kitap okullarımızda öğrencilerimiz ile buluşacak" diye konuştu.

Çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Vali Balcı ise "Türkiye'de bugün ilki gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ımız devletimizin, milletimizin göz bebeği kurumumuz. Çok güzel kitaplar hazırlamışlar. Biz de istedik ki bu kitap setleriyle Tokat'ın bütün çocukları, öğrencileri buluşsun. Bizler de bir çalışma yaparak, yerel imkanlarımızı birleştirerek, Tokat'taki tüm okullara TÜBİTAK kitap setlerini aldık. 60 bin öğrencimiz ile buluşturduk. Bu Türkiye'de bir ilk. Tokat'ta, TÜBİTAK kitap setleri olmayan okul yok" dedi.



TOKAT 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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