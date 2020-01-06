Akıllı sistemlerle yönetilen şehirler geliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda “TÜBİTAK odaklı yeni yaklaşım ve süreçler” başlığında düzenlenen söyleşiye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmacı olarak katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, sunum yaptı. Yaklaşık bir saat süren sunumun ardından Mandal, katılıcıların sorularını yanıtladı Bir öğretim görevlisinin “akıllı şehirlerle” ilgili sorusuna cevap veren Mandal, “Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye’yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında ‘akıllı’ kavramı bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını biz sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp, yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden bu bölge niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek bir şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok sadece bir vizyona ve topyekun çalışmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal’a konuşmasının ardından Rektör Şahin tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

TOKAT 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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