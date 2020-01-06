Akıllı sistemlerle yönetilen şehirler geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akıllı sistemlerle yönetilen şehirler geliyor

İHA

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak" dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda “TÜBİTAK odaklı yeni yaklaşım ve süreçler” başlığında düzenlenen söyleşiye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmacı olarak katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, sunum yaptı. Yaklaşık bir saat süren sunumun ardından Mandal, katılıcıların sorularını yanıtladı Bir öğretim görevlisinin “akıllı şehirlerle” ilgili sorusuna cevap veren Mandal, “Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye’yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında ‘akıllı’ kavramı bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını biz sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp, yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden bu bölge niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek bir şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok sadece bir vizyona ve topyekun çalışmaya ihtiyaç var” diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Mandal’a konuşmasının ardından Rektör Şahin tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

TOKAT

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap ...
Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek için seferber oldu
YEREL HABERLER Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek ...
Samsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldı
YEREL HABERLER Samsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldı
5 ayda toplanan 500 parça eşya ile müze kuruldu
YEREL HABERLER 5 ayda toplanan 500 parça eşya ile müze kuruldu
Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama
Tokat'ta 8 ayrı eve giren 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 8 ayrı eve giren 3 zanlı tutuklandı
Şehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X