Tokat'ta, İl Özel İdaresi binasının çatısında yangın

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- TOKAT'ta, İl Özel İdaresi binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

TokatTurhal yolunda bulunan, İl Özel İdaresi'ne ait hizmet binasının çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden kurum çalışanları ve yoldan geçenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



TOKAT 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

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