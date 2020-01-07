Tokat’ta çatı yangını

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Tokat İl Özel İdaresine ait binanın çatısında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

TokatTurhal Karayolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresine ait hizmet binasının çatısında çıkan yangın çalışanlar tarafından fark edildi İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit edilmesi için çalışma başlattı.

TOKAT 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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