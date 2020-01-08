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Mezun olduğu okulda, şehit için köşe oluşturuldu

DHA

IRAK'ın kuzeyinde 2008 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş İbrahim Doğan için, mezun olduğu Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köşe oluşturuldu. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, onu unutmamak ve diğer öğrencilere vatan millet sevgisini aşılamak için köşeyi oluşturduklarını söyledi. Köşede şehide ait bazı eşyalar ile okul dönemine ait belgeleri yer alıyor.

IRAK'ın kuzeyinde 2008 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş İbrahim Doğan için, mezun olduğu Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köşe oluşturuldu. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, onu unutmamak ve diğer öğrencilere vatan millet sevgisini aşılamak için köşeyi oluşturduklarını söyledi. Köşede şehide ait bazı eşyalar ile okul dönemine ait belgeleri yer alıyor.
Jandarma Çavuş İbrahim Doğan, 2008 yılında Irakın kuzeyinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verildi. Lise eğitimini Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümünde yapan ve 2003 yılında mezun olan Doğan, eğitim gördüğü okulda unutulmadı. Okul yönetimi öğrencilerinin anısını yaşatmak için 2018 yılında okul girişine 'Şehit İbrahim Doğan Köşesi' yaptırdı. 
Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Burası bizim onur ve şeref köşemizdir. İbrahim Doğan bizim elektrik-elektronik bölümünden mezun olan, çalışkan, vatanını milletini seven tertemiz bir öğrencimizdi. Okuldan sonra askerlik görevi gelince askere gidiyor ve 2008 yılında bir çatışmada şehit oluyor. Çocukluk döneminde o şehitliğini yaşar gibiydi. Çünkü kendisi de öyle yaşıyordu. Biz de şehidimizi unutmayalım, bir ahde vefa olsun diye, bir de öğrencilerimize vatan, bayrak sevgisini aşılamak için, bu vatan nasıl kazanıldı duygusunu verebilmek için bu köşemizi oluşturduk" dedi. 
'OKULLARDA BU TÜR KÖŞELER OLMALI'
Şehit İbrahim Doğan'ın anne ve babasını okulda öğrenciler ile buluşturduklarını ifade eden Vanlıoğlu, "Şehidimizin annesi ve babası buraya gelirler, onları öğrencilerimiz ile buluştururuz. Hatta annesi Suzan hanım bir gün okula geldiğinde bölümün merdivenlerini seviyordu. Ne yapıyorsun dediğimde 'Çocuğumun kokusunu burada hissediyorum' diyordu. Burada çocuklara sarılıyordu, 'Bu çocuklar benim yavrumun kokusunu hissettiriyor' diyordu. Bu yüzden güzel anıları var. Bütün okullarda bu tür köşelerin olması lazım ki özellikle çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisini iyi aşılayalım" diye konuştu.
Oluşturulan köşenin öğrenciler üzerindeki tesirini gördükleri belirten Vanlıoğlu, "Burada şehidimizin kendisinin resmi var. Anne ve babasının resmi, öğrencinin okul dosya bilgileri var. Şehidimizin öz geçmişi, şiir üzerinde fotoğrafı var. Ayrıca burada komutanın şehidimizin annesine yazdığı oğlunun nasıl bir asker olduğu, vatanını milletini nasıl sevdiğini anlatan ifadelerin yer alan bir mektup var" diye konuştu.

TOKAT

08 Ocak 2020 Çarşamba

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