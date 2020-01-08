Tokat jandarmasından kan bağışı

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Tokat İl Jandarma Komutanlığında görevli 50 personel Kızılay Kan Merkezine giderek gönüllü kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kan Merkezi’nin ‘Ulusal Güvenli Kan Temin Programı’na destek vermek isteyen Tokat İl Jandarma Komutanlığında görevli 50 gönüllü personel gönüllü kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; toplum destekli Jandarma kapsamında icra edilen kan bağışı ile gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemine dikkat çekildi.

TOKAT 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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