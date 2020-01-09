Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

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TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TokatSivas karayolu üzerinde Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Ahmet Destegül yönetimindeki 58 NE 948 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aynı istikamete giden 6 araç ise kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca birbirine girdi. Toplam 7 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat-Sivas Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.



TOKAT 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

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