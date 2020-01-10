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Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü

İHA

Geçtiğimiz yıllarda fiyatı 7 liraya kadar çıkan patatesin kilosu Tokat'ta 70 kuruşa düştü.

Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü

Geçtiğimiz yıllarda fiyatı 7 liraya kadar çıkan patatesin kilosu Tokat'ta 70 kuruşa düştü.
Türkiye’de geçtiğimiz yıl fiyat artışı ile gündem olan patatesin fiyatı büyük oranda düşerken, Tokat’ta patates 15 kiloluk çuvallarda 10 liradan satışa çıkarıldı. Cuma namazı çıkışında patates alan vatandaşlar fiyatlardan oldukça memnun olduklarını kaydetti. Pazarcı esnafı Ekrem Dobaç, geçen yıla göre bu sene patates fiyatlarında büyük düşüş olduğunu belirterek, “Geçen sene patates 7 lira idi, bu sene 15 kilosunu 10 liradan satıyoruz. Mahsul tarlada, komisyoncunun elinde kaldı, satılmıyor yani. İhracat durumu yok, üretim çok. Tokat’ta da Nevşehir gibi önemli derece patates üretimi var” dedi.

Patates ekimi arttı, fiyat düştü
Geçen yıl fiyatların yüksek olması nedeniyle bu sene patates ekiminin çok yapıldığını dile getiren Dobaç, “Geçen yıl 10 dönüm patates eken bu sene patates para etti diye 3040 dönüm ekti. Çok fazla olmasa da satış yapıyoruz. Fiyatlar önümüzdeki günlerde yükselir mi bilmiyorum ama marketlerde patates 1.52 lira” diye konuştu.
Cuma namazı çıkışında çuval çuval patates alan kimi vatandaşlar çuvalı omuzlayarak kimileri ise aracının bagajına koyarak evinin yolunu tutarken fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

TOKAT

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:57
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