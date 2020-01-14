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Kraliçelerin hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

İHA

Türkiye Goal Ball Bayan Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Tokat'ta hazırlık kampına girdi.

Kraliçelerin hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

Türkiye Goal Ball Bayan Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Tokat’ta hazırlık kampına girdi.
Olimpiyat Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu gibi elde ettiği sayısız başarılarla dünyanın en iyi ödüllü oyuncularına ve takımına sahip olan Goal Ball Bayan Milli Takımı Tokat’ta kampa girdi. 2016 Paralimpik Olimpiyat Şampiyonluğu unvanını 2020 yılında da korumak için çalışmalarına sıkı bir şekilde hazırlanan Milli Takım, geçtiğimiz yıl 2’inci kez elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu ile rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Olimpiyatlar öncesinde Finlandiya’da özel bir turnuvaya katılacak olan Milliler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi BESYÖ Spor Tesisleri'ndeki hazırlıklarına antrenörleri ile birlikte devam ediyor.
Olimpiyat Şampiyonluğunu yeniden Türkiye’ye getirmek için çalıştıklarını söyleyen Goal Ball Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü, “2013 yılından itibaren katıldığımız bütün uluslararası resmi müsabakalarda hep dereceye girmiş bir takımımız var. 2015’te Avrupa Şampiyonu, 2016’da Olimpiyat Şampiyonu ki bu çok önemli, takım düzeyinde olimpiyatlarda ve paralimpiklerde şampiyon olmuş tek takım. Yine 2017 Avrupa İkinciliği, 2018 Dünya İkinciliği, en son 2 ay önce Ekim ayında yine bir Avrupa Şampiyonluğu var. Allah izin verirse şimdi Olimpiyatlara, 2020’ye Tokyo’ya hazırlanıyoruz. Oradaki hedefimiz de tabi ki her zaman olduğu gibi şampiyonluk” şeklinde konuştu.

Dünyanın en iyileri Türk Milli Takımı'nda
Takım olarak elde edilen başarıların yanında, milli sporcuların sahip olduğu bireysel başarılar da gurur veriyor. Dünyanın en iyi defans oyuncusu olarak bilinen Gülşah Aktürk ile 15 kez Gol Kraliçesi olan Sevda Altınoluk, Goal Ball tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcular olarak göze çarpıyor. Elde edilen başarıları takım oyuncularının birbirine duyduğu güvenle geldiğini dile getiren ve 12 yıldır milli takım formasıyla ter döken Gülşah Aktürk, “Takım olduğunuz sürece, arkadaşım bana defansta güveniyorsa, ben de ona golde güveniyorum. Bu güven de her zaman başarı getiriyor. Gayet iyi bir şekilde, uyumlu bir şekilde oynuyoruz. Çünkü küçük yaştan beri birlikte oynuyoruz” diye konuştu.

TOKAT

14 Ocak 2020 Salı

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