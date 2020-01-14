Tokat'ta kaçak içki operasyonu

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Tokat'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet uygulama noktasında durdurdukları bir çekici üzerindeki araçta yaptıkları aramada farklı marka içeceklerden toplamda 84 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

TOKAT 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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