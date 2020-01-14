Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ın Turhal ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalarda alınan arama kararın istinaden K.A isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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