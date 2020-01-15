Okulun cirosunu 7 bin liradan 500 bin liraya çıkarttılar

Tokat’ta, eskiyen sıraların ekonomiye kazandırıldığı okulun cirosu 7 bin liradan 500 bin liraya çıktı.

Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların eskiyen sıra ve masalarını yeniliyor. İl Milliği Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eskiyen sıralar kamyonlara yüklenerek Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi’ne getiriliyor. Burada sıraların eskiyen sıra ve masaları demir aksamından sökülerek çeşitli işlemlerden geçiyor. Ahşap bölümü marangoz atölyesinde demir bölümü ise metal işlerinde elden geçiriliyor. Zımparalanan sıralar boyanarak vernik atılıyor, demir aksamda kaynak ve boya işlemleri yapılarak montaja hazır hale getiriliyor. Montajı yapılan sıra ve masalara kamyona yüklenerek okullara gönderiliyor.



Okulun cirosu 7 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu, okullarında 6 alanın tamamında, döner sermeye kaynaklı çalışma yapılmakta olduklarını söyledi. Bu anlamda öğrencilerin meslek derslerini uygulamalı olarak yaparken aynı zamanda cep harçlığı kazandıklarını, okulun ise 7 bin lira olan cirosunu 500 bin liraya çıkardığını belirten Vanlıoğlu, hedeflerinin bu yıl 3 milyon olduğunu belirterek, “Bu sene İL Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali, köylerde ilçelerdeki okullarda ne kadar sıra varsa toplattırarak okulumuza gönderilmesini sağladı. Bizlerde okulumuza gelen sıraların işe yarar tahta kısımlarını zımparalayıp, vernikleyerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İşlemlerden geçen sıra ve masalar işlemlerden geçerek okullara gönderiliyor. Burada öğrenciler aylık 100 ile 500 lira arasında harçlık kazanıyor. Asıl önemli olan sıralara yenilerek ekonomiye kazandırılmış oluyor. Öğrencilerimizde mesleklerini en iyi şekilde öğrenmiş oluyor. Öğrenciler üretimin içerisinde yer alıyor. Mobilya, metal, motor, elektrik ve elektronik bölümündeki öğrencilerimiz sanayiye gönderdiğimizde işlerine bir değil 3 adım önde başlıyorlar. Çok şükür ben onları Ahilerim diye seviyorum, Ahilerim arı gibi çalışıyorlar bize yeter ki iş versinler” dedi.



“Aşklarını sıraya değil, kalplerine yazsınlar”

Okul Müdürü Vanlıoğlu, yeni bir okul sırasının 340 lira + KDV olduğunu belirterek, “Ama biz bunun sadece tahtasını yenilersek 220 lira tahtasını da biz yaptığımızda 50 liraya mal oluyor. Yani devlete müthiş bir katkısı var. Öğrencilerimizden isteğimiz, bu yapmış olduğumuz sıraları iyi kullansınlar hor kullanmasınlar. Çünkü burada kendi arkadaşları bu sıraları yenilemek için emek veriyor. Bu bir memleket meselesi, memleket sevdası. Eğer memleketleri seviyorlarsa sıraları çizmesinler” diye konuştu. Okul öğrencilerinden Çağrı İlhan ise bin bir emek verip yeniledikleri sıralara öğrencilerin çizip kirletmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Aşklarını sıraya değil, kalplerine yazsınlar" dedi.

TOKAT 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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