Bin yıllık gelenek yeniden hayat buldu

Osmanlı döneminde bakkal, manav ve kasap gibi esnafların kullandığı veresiye defterlerinde hesabı olan dar gelirli vatandaşların, hayırseverler tarafından borçlarının kapatıldığı zimem geleneği Tokat’ta yeniden hayat buldu.

Tokat’ta 1500 küçük esnafın veresiye defterlerinde borcu olan dul, yetim ve dar gelirli ailelerin borçları çağrısı yapılan kampanya ile hayırseverler tarafından kapatılmaya başlandı. Osmanlı döneminden gelen ve başlangıcı yaklaşık bin yıl öncesine dayanan zimem geleneğinin en büyük özelliği ise hayır yapan kişinin yardım ettiği insanları, yardım yapılan insanların da borcunu kapatanın kim olduğunu bilmemesi. Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, bu kampanya kapsamında Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir bakkalı ziyaret ederek, isminin bilinmemesini isteyen bir hayırseverden aldığı vekaletle, ihtiyaç sahibi 2 ailenin borçlarını kapattı. Yapılan ziyarette veresiye defterinde borcu olan dar gelirli ailelerin tespiti yapıldı. Borçlar yapılan hesaplama ile toplandıktan sonra, alacaklı bakkalın da sunduğu katkı ile sıfırlandı. Yapılan işlem sonrasında ailelerin bakkaldan alışveriş yapmalarına devam edebilmeleri için yeni hesaplar açıldı.

Tokat Müftülüğünden aldıkları görüşle yapılan bu yardımların zekat yerine geçtiğine de dikkat çeken Başkan Şaban Kaya, “Buradaki bizim ince noktamız yardıma muhtaç ailelerin, gününde ödeyenlerin değil de yardıma muhtaç, kendini geçindiremeyen ailelerin veresiye defterini alıp mahallelerimize huzuru getirmek istiyoruz. Hem sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi, fakirin de rencide olmadan ihtiyacının görülmesini istiyoruz. Çok şükür şuanda 40 bin lira gibi bir yardım aldık. 10 esnafımızdan veresiye defterlerimizi aldık ve çok mağdur olanların veresiyelerini kapattık” diye konuştu.

Yapılan uygulamaya şahit olan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ile ihtiyacı görülenin arasında bir karşılaşmanın olmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Uygulamanın yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

TOKAT 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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