Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.

Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki Saluk Atik meskun mahallinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi, Şanlıurfa’da yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a getirildi. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınarak, Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Edilen dualar ve alınan helallik sonrasında şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Şehit Bilir, cuma namazını müteakiben düzenlenecek törenin ardından Erenler Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

TOKAT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.