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Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi Ankara’dan piyasada satılmak için ...

İHA

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara'dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi Ankara’dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeler Tokat'ta ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara’dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine Ankara’dan temin edilen uyuşturucuların sokulduğu istihbaratına ulaştı. Alınan istihbarat üzerine çalışma yapan ekipler yapılan sıkı takip neticesinde 4 şüpheli şahıs tespit etti. Uyuşturucu maddeleri ilçede piyasaya sürecekleri iddia edilen şüpheli şahıslar Jandarma operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan üst araması sonucunda 68 adet Extasy uyuşturucu hap, 60 gram kenevir bitkisi ve 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

TOKAT

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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