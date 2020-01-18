Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı

Tokat’ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen anaokulu idarecisi kadın, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanları'nın 2’nci katında gerçekleşti. Mühendis olarak çalıştığı kurumun Amasya’da toplantısına katıldıktan sonra Tokat’a dönen M.U., evinin kapısını açamadı. Evinde olduğunu tahmin ettiği eşi ve oğluna ulaşamayan M.U., çilingir yordamıyla eve girdi. Genç adam ilk olarak bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen eşi Tuğba Uzun’un mutfakta doğalgaz borusuna asılmış cansız bedeni ile karşılaştı. Komşuların da yardımı ile 10 yaşındaki erkek çocukları Kayra’nın yatak odasında ve yanında ekmek bıçağı ile kanlar içindeki cansız bedeninin bulunması sonrasında durum polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Baba M.U. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, savcı nezaretinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Tuğba Uzun’un çocuğunu bıçakla öldürdüğü, ardından da kendini asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve çocuğun cenazeleri olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

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