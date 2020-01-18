Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor

Tokat’ta 54 yaşındaki bir adam, haftalık 40 lira kazanç için elektrikli bisikletiyle hurda toplayarak geçimini sağlıyor.

Tokat’ta hurda toplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu vatandaş, sabah ve akşam saatlerinde birer saat yaptığı çalışmayla biriktirdiği atıkları satarak haftalık 4050 lira kazandığı söyledi. Evli ve 1 çocuk sahibi olan İran Uyruklu Murtezaqhou Bahagir, hafta boyunca topladığı atıkları elektrikli bisikletiyle atık alımı yapan tesislere götürerek sattığını ifade ederken, zor şartlar altında çalışmasının altında yatan nedenin ihtiyaç sahibi olması olduğunu dile getirdi.

Türkçe konuşmakta zorlanan Bahagir ve ailesinin 2,5 yıldır Türkiye’de yaşadığı öğrenildi.

TOKAT 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

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