Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence

DHA

TOKAT'ta hamam kültürünü yaşatmak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından kent merkezinde bulunan 752 yıllık Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenledi.

TOKAT'ta hamam kültürünü yaşatmak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından kent merkezinde bulunan 752 yıllık Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi, kentte unutulan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekmek amacıyla 13'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik yaptı. Etkinlikte hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapılırken, yemek sonrasında ise hamam içerisinde bulunan avluda cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde Tokat'ın yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlar oynandı.
'ATA MİRASINI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK'
Amaçlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgilerini çekmek olduğunu söyleyen otel işletmecisi Özkan Gündüzlü, "Babam beni 20 yıl önce hamama götürmüştü, arkadaşları ile beraber düzenlemiş oldukları organizasyonda keşkek, salata, turşu, yoğurt vardı. O gün o yemeği yedim. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Bazı anılar vardır ki, hiç bir zaman akıldan çıkmıyor. Bunları biz yaşadık. Atalarımızın bize vermiş olduğu mirası yaşatmaya çalıştık. Bizler de bugün burada bu başlangıcı yapacağız. Bizlerin öyle bir kültürü var ki; hamam kültürü bu. Patrona Halil İsyanı'ndan sonra hamam işletmelerinin tümü Tokatlılara verilmiştir. Bu bizim için büyük bir avantajdır" diye konuştu.
Turizm işletmecisi Murtaza Kalendar ise, "Tokat'ta hamam kültürü çok güzel. İçeride yıkandıktan sonra ikramlarda bulundular. Burada şimdi ise cümbüş ile oynuyoruz" dedi.
Aşçı Kenan Ayçiçek de ikram edilen keşkek ile ilgili olarak, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılıyor ama Tokat'ta daha özel oluyor. Daha çok hamamlarda yenileniyor. Keşkek kuzu piştikten sonra, kuzunun suyu ile buğdayın ağır ateşte 12 saat boyunca pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra da kuzu etini üzerine seriyoruz" diye konuştu.

TOKAT

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Yomraspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Yomraspor: 2
Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence
YEREL HABERLER Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ...
750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor
YEREL HABERLER 750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor
Tokat Yazmacılar Sitesi’ndeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tokat Yazmacılar Sitesi’ndeki yangın söndürüldü
Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altına ...
Tokat´ta Yazmacılar Hanı´nda yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Tokat´ta Yazmacılar Hanı´nda yangın (2)- Yeniden
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (1)
YEREL HABERLER Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (1)
Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur
YEREL HABERLER Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur
Yargı reformuyla genç avukatlar yılda 360 bin yeni dosya sahibi oldu
YEREL HABERLER Yargı reformuyla genç avukatlar yılda 360 bin yeni ...
Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine `eve geç gel´ demiş
YEREL HABERLER Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ...
Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates
YEREL HABERLER Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates
Cinnet getiren anne öldürdüğü oğlu ile birlikte defnedilecek
YEREL HABERLER Cinnet getiren anne öldürdüğü oğlu ile birlikte ...
Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı
YEREL HABERLER Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum ...
Kazaya yardım için durdular, otomobil çarptı: 3'ü ağır 9 yaralı
YEREL HABERLER Kazaya yardım için durdular, otomobil çarptı: 3'ü ...
“Kanal Tokat” projesi’ne uluslararası idealkent ödülü
YEREL HABERLER “Kanal Tokat” projesi’ne uluslararası idealkent ödülü
Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor
YEREL HABERLER Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor
Ana okulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı
YEREL HABERLER Ana okulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, ...
Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı
YEREL HABERLER Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı
Valizinden 390 paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Valizinden 390 paket kaçak sigara çıktı
Eğlence merkezinden 19 litre kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Eğlence merkezinden 19 litre kaçak içki çıktı
Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi Ankara’dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeler Tokat'ta ele geçirildi
YEREL HABERLER Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya ...
Tokat'tan İdlib'e yardım eli
YEREL HABERLER Tokat'tan İdlib'e yardım eli
Tel Abyad şehidi teğmen Bilir, Tokat'ta son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Tel Abyad şehidi teğmen Bilir, Tokat'ta son yolculuğa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X