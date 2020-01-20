Tokat beyaza büründü

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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TOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece yarısı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yapanlar, kar yağışından memnun olduğunu ifade ederken, Cumhuriyet Meydanı'nda ise bazı vatandaşlar kar manzarasında selfie yaptı.



TOKAT 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

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