Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

- TOKAT´ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek (53). kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi yakınlarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Araç, 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Kerçek, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüsü ise asılı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.



TOKAT 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

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