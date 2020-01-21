33 yıllık tasarruf 1 gecede kül oldu

Tokat’ta 21 esnafa ev sahipliği yapan ve emektar ustaların dişinden tırnağından yaptığı tasarruflarla inşaatı 10 yıl süren Yazmacılar Sitesi bir gecede kül oldu.

Tokat’ta 1987 yılında Vali Recep Yazıcıoğlu, yazma sanatını yapan ustaları bir araya getirmek ve onları kiradan kurtarmak için Yazmacılar Sitesi projesini geliştirmişti. Proje kapsamında Yazıcıoğlu, 1987 yılında mevcut binanın yerini tayin ettikten sonra bu yeri yazma ustalarının satın almasını sağladı. Ardından hemen inşaat çalışmalarına başlanan yapının hizmete girmesi ise 10 yıl sürdü. 1997 yılında tamamlanan yapı, düzenlenen büyük bir tören ile açıldı. Kiradan kurtulan ustalar bina açıldığı günden bu zamana kadar kentte 650 yıllık geçmişe sahip Yazma Sanatını bu mekan içerisinde, birliktelik duygusu ile ve yardımlaşarak 23 sene boyunca sürdürdü. 19 Ocak 2020 günü sabaha karşı sobadan çıkan yangın, sadece yazmacılar sitesi değil, beraberinde 60 yıllık kalıp birikimi, hammaddeleri ve sezona hazırlanmış satışa hazır ürünleri de götürdü. Yazmacılar Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yapan Kültür Bakanlığı Sanatçılarından Ahmet Duran Yaşin, “Aşağı yukarı 56 milyon kadar bir zararımız var. Sadece benim değil, 2 tane kardeşimin, 1 tane babamın ve amcamın dükkanı var. Toplamda genel olarak diğer arkadaşları bilmiyorum ama dükkanlarının içerisinde ne vardır ne yoktur ama en düşük ihtimalle 20 milyon lira diye düşünüyorum. Şuanda valilik ve belediyenin öngördüğü birkaç tane alternatif yer var. Buralardan bizim şartlarımıza uygun olan yerleri değerlendirip, geçici bir yer bakacağız” şeklinde konuştu.

TOKAT 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

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