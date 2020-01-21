Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen 3 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada ekipleri aracın kaldırılması için çalışma yaptı. Yeşilyurt ilçesinde ise yolda meydana gelen buzlanma kazalara neden oldu. Kuşçu köyü yol ayrımında minibüsle otomobilin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Yeşilyurt ilçesi yakınlarında meydana gelen bir diğer kazada maddi hasarla atlatıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçmaktan son anda kurtuldu.

TOKAT 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

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