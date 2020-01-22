Tokat’ta yaban hayvanları için 5 ton yem

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Tokat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan ormancılar şehir etrafındaki yüksek noktalara yaban hayvanları için 5 ton yem bıraktı.

Tokat’ta yoğun kar yağışı alan şehrin etrafındaki yüksek noktalarda yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kuru yonca ve buğday bırakıldı. Gıjgıj dağı zirvesinde gerçekleşen çalışma ile yaban hayvanlarının yer yer 50 santimi bulan kar örtüsü kalkana kadar aç kalmaması hedefleniyor.

TOKAT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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