Hanla birlikte 150 yıllık kalıplar da yandı

Tokat'ta Yazmacılar Hanı ile birlikte yaklaşık 150 yıllık el baskısı ahşap kalıpların yanması esnafı üzdü.

Tokat’ta hafta sonucu çıkan yangında 1997 yılında hizmete giren Yazmacılar Hanı tamamen yandı. Büyük zarar gören esnaf, maddi kaybının yanı sıra manevi değeri yüksek olan ahşap oyma tekniği ile yapılmış 150 yıllık kalıplarının yanmasına üzüldü. 21 esnaftan birçoğunun ahşap kalıpları tamamen yanarken, çok az sayıda kalıp kurtarılabildi. Yangının ardından belediye ekipleri hanın büyük oranda zarar gören üst katında temizlik çalışması başlattı. Kullanılamayacak durumda olan malzemeler çöp kamyonlarına yüklenirken, hurdalar geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrıştırıldı. Tokat Valiliği ve Belediye tarafından oluşturulan komisyon tarafından hasar tespit çalışmaları devam ederken, iki katlı hanın üst katının tamamen yıkılarak yeniden yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Çarşı esnaflarından Filiz Er, yangında 48 adet el baskısı kalıbından hiçbirini kurtaramadığını ifade ederek, “Bazı yazmacıların daha fazla tarihi geçmişe sahip olan kalıpları vardı. Onların hepsi yandı. Yeniden sıfırdan kalıpları oyacağız, desenleri bulup çalışacağız. Ihlamur ağacından yapılan bir kalıp ortalama olarak 2 günde oyuluyor” dedi.

Yazmacı esnaflarından Hüseyin Arpacıoğlu ise yaklaşık 100150 yıllık 5060 civarındaki ahşap el baskılarının hepsinin yandığını söyledi. Yanan kalıpların yenisinin yapılmasının aylar, yıllar alabileceğini ifade eden Arpacıoğlu, “Ustalarımızın motiflerin yer aldığı kitaptan yeniden kalıpların desenlerini çıkartarak yapabileceğini düşünüyoruz. 5060’a yakın kalıbımız vardı, tamamı yandı. Ermeni ustalarımdan kalma kalıplar vardı” diye konuştu.

TOKAT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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