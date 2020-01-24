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Münih Belediye Başkan Vekilinin küstah sorusuna Başkan Eroğlu’ndan yanıt

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ve Münih Belediye Başkan Vekili'nin küstah demokrasi sorusuna verdiği cevap sonrasında soru sahiplerini kınadı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ve Münih Belediye Başkan Vekili’nin küstah demokrasi sorusuna verdiği cevap sonrasında soru sahiplerini kınadı.
Fransa’nın Orleans şehrinde devam eden CEMR toplantısında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape’in ve Münih Belediye Başkan Vekilinin “Türkiye’de demokrasinin olmadığına, seçilen insanların zorla görevden el çektirildiğine dair cümlelerine“ aynı toplantıda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu cevap verdi. Başkan Eroğlu, “Demokrasinin en iyi bir şekilde uygulandığı ülkelerin başında gelmekte ve bunu en iyi şekilde tesis etmekteyiz. Geçtiğimiz yıl yerel yönetimlerde bir seçim yaptık ve herkes ortamda oylarını verdi ve seçimi yaptık. Herhangi bir siyasi baskıdan ya da demokrasiden kaynaklı bir durum Türkiye’de asla bulunmamakta. Şöyle düşünün. Bir belediye başkanı seçiliyor ve ülkenin yasasını, ülkenin birliğini, ülkenin her türlü seçilmiş organizmasını ben kabul etmiyorum diyor. Terör örgütlerine destek sağlıyor, hendekler kazıyor ve bu ülkenin vatandaşlarının ölmesine, evlerin bombalanmasına, yıkılmasına yardımcı oluyor. Sizin böyle bir olaya yorumunuz ne olur? Buna benzer şuanda Belediye Başkanları görevden el çektirildi ve suçlular da şuan yargılanmaktadır. Bütün bunlar hukuk kuralları çerçevesinde ve her türlü yasal anlamda mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerdir. Biz hukuka adalete inanan insanlarız, suçlu olmayan bir insanı asla biz bu anlamda cezalandırmadığımız gibi eğer kişilerin kusuru suçu da varsa her türlü yargılanmasının yolunu açan ve bunu tesis eden bir ülkeyiz. Bu anlamda bu cümleleri ülkemize karşı yapılmış bu hareketleri doğru bulmadığımı ve kınadığımı buradan özellikle söylemek istiyorum. Biz burada hep birlikte yerel yönetimler anlamında bir ve beraber olmamızın, birlikte beraberce işbirliği yapmamızı önemli olduğunu görüyorum. Yapılacak bu çalışmalarda Türkiye’den bir kişinin de bulunmasını talep ediyor hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

TOKAT

24 Ocak 2020 Cuma

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