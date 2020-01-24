Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi

- ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi. Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi.

ElazığSivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ´a gitmeye başladı. Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ´a doğru yola çıktı. İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi. Sivas'tan Kızılay ekipleri de destek amaçlı bölgeye sevk edildi.



TOKAT 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.