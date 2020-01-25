Vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Tokat’ta, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremin ardından Tokat’tan bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medya ve ilanlara duyarsız kalmayan vatandaşlar battaniye, yorgan, giysi, su ve kuru gıda gibi malzemeleri Cumhuriyet Meydanında kurulan çadıra getirdi. Vatandaşlar bölgeye ulaştırmak üzere getirdikleri yardım malzemelerinin tırlara yüklenerek deprem bölgesine kısa sürede ulaştırılması bekleniyor.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, DarünNusret adıyla anılan Tokat’ta bu ada layık olarak vatandaşların çağrılarına cevap verdiğini ifade ederek, “Bugün itibariyle nakdi olarak yardımları çıkartacağız. Toplanan yardımlar ise kısa sürede bölgeye ulaştırılacak” dedi.

TOKAT 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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