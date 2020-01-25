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Tokat´ta, Elazığ depremi için yardım kampanyası

DHA

- TOKAT´ta, Elazığ'da meydana gelen 6.8  büyüklüğündeki  depremin ardından, depremzedelere destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

- TOKAT´ta, Elazığ'da meydana gelen 6.8  büyüklüğündeki  depremin ardından, depremzedelere destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.
Tokat Valiliği Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Tokatlılardan çok acil olarak battaniye, su, kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yardımların toplanması için çadır kuruldu. Meydanda kurulan çadıra battaniye, su, kışlık kıyafet yardımında bulunanlar oldu. 2 TIR su ile akşama kadar toplanan yardım malzemelerinin bölgeye gönderileceği belirtildi.
Toplanan yardımın bir kısmının bugün Elazığ´a ulaştırılacağını belirten Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, "Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Elazığ, Malatya merkezli yaşanan deprem öncelikli olarak o bölgeleri yakından ilgilendiriyor ama burada da biz yüreğimizde hissettik. Bu şehrin adı Darün-Nusret yardım edenler şehri. Bizim insanımız bu konuda çok duyarlı. Sabah saatlerinde bu şehrin insanlarına bir çağrıda bulunduk. Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Tokat Kent Konseyi olarak burada bir yardım kampanyası başlatmış oluyoruz. İnsanlarımız bu çağrıya duyarlılık gösterdiler. Ciddi manada burada getirdikleri malzemelerle destek oluyorlar. Bize ulaşılan malzemeleri bugün bir kısmını ulaştıracağız. Bu yardımı kendi başımıza yapmıyoruz. AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Şu anda bize gelen bilgilerde en çok ihtiyaç duyulan malzemenin su ve battaniye olduğu öğrenildi. Maddi yardımı da AFAD'ın kendi hesap numarası üzerinden yapıyoruz" dedi.

TOKAT

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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