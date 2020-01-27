Tokat’ta buzlanma kazalara neden oldu

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Tokat’ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak köyü yakınlarında yola akan suyun donması beraberinde kazaları meydana getirdi. Yeşilyurt’tan Sulusaray ilçesine seyir halinde olan tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tırın kupası şarampole düşerken dorsesi yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın vinç yardımı ile çekilmesi sonucu ulaşıma açıldı. Bir diğer kazada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

TOKAT 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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