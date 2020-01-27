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Tokatlı besiciye 31 milyon 137 bin TL ödeme yapılacak

İHA

Tokatlı besiciye 31 milyon 137 bin TL ödeme yapılacak

Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, 2018 yılının ikinci dönemi için besiciye 31 milyon 137 bin TL buzağı desteklemesi ödemesi yapılacağını söyledi.
Tokat’ta hayvancılığın hala önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, 2018 yılında il genelinde 96 bin 600 buzağı doğduğunu birinci dönemde 22 milyon 800 bin TL ödeme yapıldığını, ikinci dönem için 31 milyon 137 bin TL ödeme yapılacağını, 2018 yılında birlik olarak üye işletmelere 7 bin 290 buzağıya 4 milyon 323 bin TL destekleme dağıtıldığını kaydetti. Girdi maliyetlerinin yükselmesi ile hayvancılığın zor günler geçirmekte olduğunu ifade eden Başkan Köten, “Bu desteklerin ödenmesi ile birlikte yetiştiricilerimizin biraz olsun rahatlayacağını düşünmekteyim. Bildiğiniz gibi tarımsal desteklemeler dünyanın hemen hemen her ülkesinde vardır. Bizde bakanlığımızdan bu desteklemeleri zamanında yatırmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Başkan Köten, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un, hayvancılığın ve köylünün sorunlarını TBMM gündemine taşıdığı için teşekkür ederek, “2019 yılı buzağı destekleri ile de alakalı buradan bütün yetiştiricilerimize konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu konu ile alakalı buzağı desteklerini mecliste gündeme getiren Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İlhan Köten 2019 yılı buzağı destekleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “4 ay ve üzeri işletmede kalan buzağılara 350 TL, suni tohumlardan doğmuş buzağılara 600 TL, birlik üyelerine soy kütüğü farkı 175 TL ve döl kontrol projesi tohumu kullanan birlik üyelerine 50 TL ödenecek. 2019 yılında Bakanlığımızın yayınladığı Büyükbaş Hayvancılık Desteklemeleri Tebliğine göre 2020 yılında birlik üyeleri buzağı başına toplamda 825 TL destek alırken üye olmayanlar 350 TL destek alacak” ifadelerini kullandı.

TOKAT

27 Ocak 2020 Pazartesi

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