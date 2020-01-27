Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası

İHA

Tokat'ta çıkan yangında büyük hasar gören yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası başlatıldı.

Yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası

Tokat’ta çıkan yangında büyük hasar gören yazmacılar hanı esnafı için yardım kampanyası başlatıldı.
Tokat Yazmacılar Hanında yaklaşık bir hafta önce meydana gelen yangında 22 iş yerinde faaliyet gösteren esnaf büyük oranda zarar gördü. Esnafların yaralarının sarılması adına STK'lar tarafından oluşturulan komisyon tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, 22 dükkan ile 17 iş yerinin önemli ölçüde yangından zarar gördüğünü, bu anlamda başlatılan yardım kampanyasına destek beklediklerini dile getirdi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise 19 Ocak 2020 sabahı meydana gelen yangının bin yıllık değerin olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Gerek şehir içinden gerekse il dışından arayan yardım etmek isteyen birçok kişinin yardım edebilmesi amacıyla başlatılan yardım kampanyası esnafın yaralarını sarma anlamında önemli. Elazığ ve Malatya depremi sonrası ortaya çıkan yardımseverlik ruhunun Tokat Yazmacılar Hanı esnafına da yansıması için kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya ise yapılacak olan desteklerle Yazmacılar Hanının küllerinden yeniden doğacağını söyledi. Yazmacılar Dernek Başkan Yardımcısı Yunis Gökyıldız ise hanı yeninden canlandırarak Yazmacılık sanatını gelecek nesillere aktarmayı arzu ettiklerini kaydetti.

TOKAT

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta suya yüzde 15 indirim
YEREL HABERLER Tokat’ta suya yüzde 15 indirim
Hayriye nine, emekli aylığından depremzedelere 100 lira bağışladı
YEREL HABERLER Hayriye nine, emekli aylığından depremzedelere 100 ...
Tokatlı besiciye 31 milyon 137 bin TL ödeme yapılacak
YEREL HABERLER Tokatlı besiciye 31 milyon 137 bin TL ödeme yapılacak
Tokat’ta buzlanma kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta buzlanma kazalara neden oldu
Polislerden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Polislerden kan bağışına destek
Yaren Türkiye rekorunun yeni ismi
YEREL HABERLER Yaren Türkiye rekorunun yeni ismi
Hayriye Nine’den depremzedelere anlamlı destek
YEREL HABERLER Hayriye Nine’den depremzedelere anlamlı destek
Yardım malzemeleri gece yola çıktı
YEREL HABERLER Yardım malzemeleri gece yola çıktı
Tokat´ta, Elazığ depremi için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Tokat´ta, Elazığ depremi için yardım kampanyası
Vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu
Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Niksar Belediyesi, Elazığ'a yardım kampanyası ...
Anne doğumdan 2 gün sonra öldü, bebeği kurtarıldı
YEREL HABERLER Anne doğumdan 2 gün sonra öldü, bebeği kurtarıldı
Üniversite öğrencileri için ücretsiz butik
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri için ücretsiz butik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X