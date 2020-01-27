Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye ilçesinde D100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Çalışma kapsamında durdurulan İran plakalı bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yabancı uyruklu 2 şüphelinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara en konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
TOKAT
27 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:41
- ÖĞLE 12:51
- İKİNDİ 15:28
- AKŞAM 17:52
- YATSI 19:14