Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye ilçesinde D100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Çalışma kapsamında durdurulan İran plakalı bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yabancı uyruklu 2 şüphelinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara en konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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