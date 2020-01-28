Tokatlı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Kıbrıs Gazisi Miktat Yılmaz, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Miktat Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatı kaybetti. Evli ve 2’si kız 3 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna tören mangası üzerinde askeri törenle uğurlandı. İkindi namazını müteakip Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Buğet köyünde yapılan merasimle ebediyete uğurlanan Gazi Miktat Yılmaz’ın cenazesi, yakınları, silah arkadaşları, askeri ve devlet erkanı temsilcileri katıldı.

TOKAT 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:13

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