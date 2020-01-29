Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle sahaya indi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezinde bulunan Oğulbey Mahallesi sakinleriyle sahaya inerek vatandaşların 2020 yılındaki istek ve taleplerini dinledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, göreve geldiği günden beri sürdürdüğü mahalle buluşmalarından sonuncusunu kent merkezinde bulunan Oğulbey Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin 2020 yılına dair taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, taleplerin sahada uygulanabilirliğini vatandaşlarla birlikte yerinde inceledi. Başkan Eroğlu; ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede; “2020 yılında mahallelerimizde yapacağımız çalışmaları belirlemek, plan dahilinde öncelikli işleri tamamlamak amacıyla halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimizle görüşüyor, onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda bugün de Oğulbey Mahallesi sakinlerimizle birlikteyiz. Mahalle Buluşması toplantımıza katılarak değerli görüşleri ile bizlere katkıda bulunan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

TOKAT 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:13

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