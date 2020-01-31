Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

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Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet'in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası 60 metre Engelli Koşuda şampiyon oldu. Yine bir başka sporcu olan Davut Gürel de TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 6.94 metrelik atlayışıyla Türkiye İkincisi oldu.

TOKAT 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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