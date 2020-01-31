Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

İHA

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet'in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası 60 metre Engelli Koşuda şampiyon oldu. Yine bir başka sporcu olan Davut Gürel de TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 6.94 metrelik atlayışıyla Türkiye İkincisi oldu.

TOKAT

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
Tokat'ta 145 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta 145 sikke ele geçirildi
Tokat’ta polis operasyonu, 153 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta polis operasyonu, 153 parça tarihi eser ele ...
Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Tokat’tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında
YEREL HABERLER Tokat’tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında
Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'coronavirüs' alarmı
YEREL HABERLER Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'coronavirüs' alarmı
Tokat Valiliği'nin sevimli misafiri
YEREL HABERLER Tokat Valiliği'nin sevimli misafiri
Yolcularını güler yüzle karşılayan şoföre ödül
YEREL HABERLER Yolcularını güler yüzle karşılayan şoföre ödül
Sokak kedisi boncuk kışı geçirmek için valilik binasını seçti
YEREL HABERLER Sokak kedisi boncuk kışı geçirmek için valilik ...
Yolcuları için yaptığı dua ile fenomen oldu
YEREL HABERLER Yolcuları için yaptığı dua ile fenomen oldu
Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas kara yoluna ağır tonajlı araç girişleri durduruldu
YEREL HABERLER Tokat-Sivas kara yoluna ağır tonajlı araç girişleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X