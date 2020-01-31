Tokat-Sivas kara yoluna ağır tonajlı araç girişleri durduruldu

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Tokat’ta kar yağışının etkisini arttırması sonrasında ağır tonajlı araçların TokatSivas kara yoluna çıkışları durduruldu.

Tokat’ta dün akşam saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdığı TokatSivas kara yolunun trafiğe açık kalması için ağır tonajlı araçların tedbir maksadıyla yola çıkmasına izin verilmedi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarında trafik polisleri tarafından bekletilen araçların kara yollarından gelecek bilgi sonrasında geçişlerine yeniden izin verileceği öğrenildi.

Geçişine izin verilmeyen araçlar arasında deprem bölgesine yardım götüren çekicilerin de bulunduğu bölgede kara yolları ekiplerinin yolu açık tutmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

TOKAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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