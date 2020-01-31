Tokat’tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında

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Tokat’tan 13 tekvando sporcusu 7’inci Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’nda ülkeyi temsilen temamide ter dökecek.

20192020 sezonunun en önemli tekvando turnuvalarından birisi olarak bilinen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek 13 sporcu Tokat’tan seçildi. 37 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek turnuvada Kurtuluş Yücer’in antrenörlüğünde büyüklerde Medine Aysu Eroğlu ve Sabit Buğra Karataş, gençlerde Begüm Çiğdem Aras, yıldızlarda Hasan Furkan Mutlu, büyük bayanlarda Işıl Melikoğlu, Şeydanur Sezgin, Tuğçe Demir, Ceyda Yücer ve Demet Saraç büyük erkeklerde Kadirhan Koçak, genç bayanlarda Başak Koçak, Rümeysa Mazgal ve Nazlıhan Çetin temamiye çıkacak.

TOKAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

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