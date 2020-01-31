Tokat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NiksarTokat karayolu Dönekse köyü mevki'inde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan E.K idaresindeki 05 HH 896 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 60 ABG 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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