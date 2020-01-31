Tokat’ta polis operasyonu, 153 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve Turhal ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 153 parça tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin ikametinde tarihi eser bulundurduğu istihbaratını aldı. Harekete ecen ekipler, il merkezine bağlı Emirseyit Belediyesi ile Turhal ilçesine bağlı Kat Kasabasında 2 ayrı çalışma gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden A.Ç ve K.A isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen; 145 adet sikke, 4 adet yüzük, 2 adet taş obje, 1 adet mühür ve 1 adet de bileklik bulundu. Ele geçirilen toplamda 153 parça tarihi eser muhafaza altına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet dedektör ile ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

TOKAT 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.