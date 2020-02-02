Kar, kimileri için çile kimileri için eğlence oldu

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TokatSivas il sınırlarında yer alan zorlu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı sürücüler için çile, çocuklar için eğlence oldu.

TokatSivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri ise yol kenarlarında biriken karları kepçe ve kar kürüme aracı ile temizledi. İl merkezine fazla kar yağmaması nedeniyle birçok vatandaş ailesi birlikte Çamlıbel tepesine çıkarak kar özlemini giderdi. Sömestr tatilinin son günü kartopu oynayarak eğlenen çocuklar ile gençler anne ve babalarıyla farklı bir gün geçirdi. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği bölgeyi gezmeye gidenler bol bol öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştirdi.

TOKAT 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

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