Tokat’ta 5’i öğretmen 16 kişiye FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5’i öğretmen, 1’i hemşire olmak üzere toplamda 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Aktif görevde olduğu öğrenilen 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında olduğu öğrenilen 16 şüpheli için gözaltı işlemlerinin Jandarma tarafından başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

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