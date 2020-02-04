Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor

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Tokat’ta yağmurla birlikte kara yolunda oluşan su birikintileri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.

Tokat’ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. TokatNiksar kara yolu Galericiler Sitesi önündeki yolda yağmurla birlikte oluşan su birikintileri sürücülerin korkulu rüyası olmaya başladı. Bir anda suyla kaplı yola giren sürücüler neye uğradığını şaşırırken, direksiyon hakimiyetini kurmaya çalıştı. Kaza tehlikesi atlatan sürücüler yolun birkaç noktasında yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi.

TOKAT 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

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