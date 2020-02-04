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Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı

İHA

Tokat'ta polisi alarma geçiren şüpheli valizden kıyafet çıktı.

Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı

Tokat’ta polisi alarma geçiren şüpheli valizden kıyafet çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Meydanında hizmet veren mobil PTT aracının yanında bulunan valiz polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis otobüs durağında bekleyen vatandaşları uzaklaştırdı. Tokat Valiliğine giden yan yolda trafiğe kapatılırken, yayalarında karşı kaldırımdan geçmelerine izin verildi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından valiz açıldı. Kıyafetler ve kimlik bilgilerinin çıktığı valizden sahibine ulaşıldı. Polisin araması üzerine olay yerine gelen şahıs çantasının açılmasına tepki gösterdi. Şahıs ifade işlemleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Yeni memur olarak ataması yapıldığı öğrenilen H.İ.K’nın görev yapacağı ilçeye giderken valizi unuttuğu anlaşıldı.

TOKAT

04 Şubat 2020 Salı

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  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:36
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  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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